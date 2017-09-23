Рижское «Динамо» отправило в отставку тренеров Лавиньша и Ниживия

Рижское «Динамо» отправило в отставку двух помощников главного тренера команды Сандиса Озолиньша — Родриго Лавиньша и Александра Ниживия. Новым помощником главного тренера стал Гиртс Анкипанс. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Состоялось собрание совета клуба, на котором были заслушаны доклады Озолиньша и генерального менеджера Гиртса Анкипанса о выступлении команды в чемпионате. Совет утвердил план действий по улучшению результатов команды и произвёл кадровые изменения в тренерском штабе.

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