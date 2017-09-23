«Каролина» отправила нападающего Сергея Толчинского в АХЛ

«Каролина Харрикейнз» сократил состав игроков, которые принимают участие в тренировочном лагере основной команды. Нападающий Сергей Толчинский был отправлен в АХЛ, где продолжит подготовку к сезону в составе «Шарлотт Чекерз», сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний Толчинский выступает в системе «ураганов» четвёртый год. В прошедшем сезоне он принял участие в 59 матчах АХЛ, набрав 23 (7+16) балла за результативность, а также сыграл два матча в НХЛ, отдав одну голевую передачу. Форвард является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2015 года.