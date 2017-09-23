Бирюков: моя игра на ноль — целиком и полностью заслуга «Витязя»

Вратарь «Витязя» Михаил Бирюков поделился впечатлениями от матча со «Слованом», в котором его команда победила со счётом 4:0, а он оформил «сухарь».

«Это командная работа и командный результат, и то, что мы сыграли на ноль, — целиком и полностью заслуга команды. И, конечно, сегодня удача была на нашей стороне. «Слован» всегда показывает себя техничной командой, у них много игроков с правым хватом — они более опасные. Очень хорошо подготовились к этой игре и полностью выполнили план, который предоставил нам тренерский штаб на эту игру. Не было у них таких моментов для взятия ворот.

Скоро у нас матч на выезде, и, думаю, там игра будет уже другой, будет тяжелее. Дома мы здорово отыграли, поэтому сейчас надо готовиться дальше. На выезде сыграли неплохо, и даже с «Куньлунем» надо было брать очки, потому что два периода мы контролировали игру и могли забить. Впереди очень серьёзный отрезок, и все игры будут с нашими прямыми конкурентами, поэтому нам нужна хорошая серия побед», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Витязь» в Подольске крупно обыграл «Слован», Бирюков оформил «сухарь»

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Витязя» в YouTube.