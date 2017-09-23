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Результаты игрового дня ВХЛ

23 сентября 2017, суббота. 23:43 Хоккей

23 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно пять матчей.

«Челмет» на домашней площадке проиграл «Химику» со счётом 1:3.

У воскресенской команды Александр Куваев сделал дубль, ещё одну шайбу забил Илья Кляузов. Единственный гол челябинцев на счету Никиты Мошарова.

ВХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Химик
Воскресенск
0:1 – Куваев (Чистов) – 06:38 (5x5), 0:2 – Кляузов (Куваев, Чистов) – 27:42 (5x5), 1:2 – Мошаров (Никулин) – 29:49 (5x5), 1:3 – Куваев – 46:12 (4x5)

Усть-каменогорское «Торпедо» дома одолело новокузнецкий «Металлург» — 3:2.

В составе «Торпедо» отличились Бренден Миллер, Фёдор Полищук и Александр Шин. Голы «Кузни» забили Игорь Фефелов и Данил Романцев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Миллер (Беляев, Бердников) – 10:23 (5x5), 1:1 – Фефелов (Басков, Щукин) – 22:45 (5x4), 2:1 – Полищук (Шин, Шантыка) – 25:57 (5x4), 2:2 – Романцев (Штайгер) – 43:49 (5x4), 3:2 – Шин (Тунхузин, Рымарев) – 54:50 (5x5)

«Ермак» на выезде взял верх в матче с «Сарыаркой» — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Даниил Ердаков и Илья Дервук. В составе победителей отличились Павел Фильченков, Сергей Пайор и Алексей Яковлев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
2 : 3 1:0, 0:1, 1:2
Ермак
Ангарск
1:0 – Ердаков (Зиазов) – 00:42 (5x5), 1:1 – Фильченков (Воробьёв, Михайлов) – 22:46 (5x5), 1:2 – Пайор (Севанькаев) – 44:59 (5x4), 1:3 – Яковлев (Михайлов, Фильченков) – 47:02 (5x5), 2:3 – Дервук (Поляков) – 57:04 (5x5)

«Звезда» одержала крупную победу в гостевом матче со «Спутником» — 7:3.

В составе «армейцев» голы на свой счёт записали Игорь Мясищев, Андрей Кузьменко, Иван Николишин, Андрей Светлаков, Алексанр Тимирёв, Артём Антипов и Павел Карнаухов. У «Спутника» забили Егор Кожевников, Егор Рожков и Михаил Юзеев.

ВХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
3 : 7 1:1, 1:4, 1:2
Звезда
Чехов
0:1 – Мясищев (Карнаухов, Николишин) – 18:14 (5x5), 1:1 – Кожевников (Ситников) – 18:56 (5x5), 1:2 – Кузьменко (Макеев, Окулов) – 20:11 (5x5), 1:3 – Николишин (Карнаухов) – 21:19 (5x5), 1:4 – Светлаков (Кузьменко) – 25:40 (5x5), 2:4 – Рожков (Кожевников, Ситников) – 29:19 (5x5), 2:5 – Тимирёв (Подлубошнов, Силаев) – 30:05 (5x5), 2:6 – Антипов (Окулов) – 40:59 (5x5), 3:6 – Юзеев (Ищенко, Щанкин) – 54:57 (5x4), 3:7 – Карнаухов (Николишин, Воронков) – 57:56 (5x4)

«Соколу» хватило шайбы Максима Сергеева, чтобы в овертайме обыграть «Рубин» — 1:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Сокол
Красноярск
0:1 – Сергеев (Гловацкий, Цыганов) – 63:06
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
23:43 Результаты игрового дня ВХЛ
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