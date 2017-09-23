Результаты игрового дня ВХЛ

23 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно пять матчей.

«Челмет» на домашней площадке проиграл «Химику» со счётом 1:3.



У воскресенской команды Александр Куваев сделал дубль, ещё одну шайбу забил Илья Кляузов. Единственный гол челябинцев на счету Никиты Мошарова.

Усть-каменогорское «Торпедо» дома одолело новокузнецкий «Металлург» — 3:2.



В составе «Торпедо» отличились Бренден Миллер, Фёдор Полищук и Александр Шин. Голы «Кузни» забили Игорь Фефелов и Данил Романцев.

«Ермак» на выезде взял верх в матче с «Сарыаркой» — 3:2.



У хозяев шайбы забросили Даниил Ердаков и Илья Дервук. В составе победителей отличились Павел Фильченков, Сергей Пайор и Алексей Яковлев.

«Звезда» одержала крупную победу в гостевом матче со «Спутником» — 7:3.



В составе «армейцев» голы на свой счёт записали Игорь Мясищев, Андрей Кузьменко, Иван Николишин, Андрей Светлаков, Алексанр Тимирёв, Артём Антипов и Павел Карнаухов. У «Спутника» забили Егор Кожевников, Егор Рожков и Михаил Юзеев.

«Соколу» хватило шайбы Максима Сергеева, чтобы в овертайме обыграть «Рубин» — 1:0.