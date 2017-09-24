«Чикаго» уступил «Коламбусу», у Анисимова гол, у Абрамова пас

«Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2. Гол на счету форварда «Чикаго» Артёма Анисимова, он провёл на льду 15 минут 35 секунд. За «Блю Джэкетс» 17 минут 9 секунд отыграл нападающий Виталий Абрамов. На счету игрока голевой пас.



«Чикаго Блэкхоукс» – «Коламбус Блю Джекетс» – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)



В ещё одном предсезонном матче «Эдмонтон Ойлерз» крупно обыграл «Виннипег Джетс» — 6:2. В составе «Джетс» 20 минут 53 секунды отыграл российский защитник Дмитрий Куликов. Он завершил данный матч с показателем полезности «-3».

«Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс» – 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)