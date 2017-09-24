Войнов: мышление пока сильно отстаёт, партнёры очень помогают

Защитник СКА Вячеслав Войнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (9:1). Хоккеист, недавно вернувшийся на лёд после травмы, отмтеился голом.

«Лично для меня пока всё складывается очень тяжело. Физическую форму можно набрать на тренировках, а игровой практики не хватает. Мышление пока сильно отстаёт, поэтому тяжеловато. Что касается партнёров, то они мне очень сильно помогают. Заброшенная шайба – благодаря им.



Безусловно, гол для меня — хороший эмоциональный толчок. Должна постепенно прийти уверенность», — цитирует Войнова клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале СКА в YouTube.