КХЛ дисквалифицировала форварда «СЮ» Короткова на 1 матч и оштрафовала

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа). Время – 60.00.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Салават Юлаев» Евгения Короткова наказание по Правилу 550 ж, п.3 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» — Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.32. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.