Сыгравший два матча подряд на ноль Ежов остался в запасе на матч с «Ладой»

«Лада» и «Нефтехимик» определились с составами на очный матч. Вратарь нижнекамцев Илья Ежов, сыгравший два матча подряд на ноль, остался в запасе.
«Лада»
Лазушин (Красоткин);
Костромитин — Воробьёв, Белоусов — Зернов — Бабенко;
Дьяков — Ежов, Бочаров — Мастрюков — Нестеров;
Гуркин — Маленьких, Капустин — Дженовей — Скороходов;
А. Кириллов, Рахимуллин — Ахметов — Стрельцов.
«Нефтехимик»
Макаров (Ежов);
Сергеев — Пиганович, Cекстон — Ганзл — Ро;
Огурцов — Брынцев, Авцин — Нестрашил — Порядин;
Граборенко — Шарипзянов, Здунов — Якимов — Шиксатдаров
Фазылзянов, Галимов — Куликов — Хайруллин.
«Лада» прервёт серию поражений. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Трактор» продолжит проигрывать, а «Лада» оторвётся ото дна. Прогнозы Дмитрия Ерыкалова.