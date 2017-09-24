Сыгравший два матча подряд на ноль Ежов остался в запасе на матч с «Ладой»

«Лада» и «Нефтехимик» определились с составами на очный матч. Вратарь нижнекамцев Илья Ежов, сыгравший два матча подряд на ноль, остался в запасе.



«Лада»

Лазушин (Красоткин);

Костромитин — Воробьёв, Белоусов — Зернов — Бабенко;

Дьяков — Ежов, Бочаров — Мастрюков — Нестеров;

Гуркин — Маленьких, Капустин — Дженовей — Скороходов;

А. Кириллов, Рахимуллин — Ахметов — Стрельцов.



«Нефтехимик»

Макаров (Ежов);

Сергеев — Пиганович, Cекстон — Ганзл — Ро;

Огурцов — Брынцев, Авцин — Нестрашил — Порядин;

Граборенко — Шарипзянов, Здунов — Якимов — Шиксатдаров

Фазылзянов, Галимов — Куликов — Хайруллин.