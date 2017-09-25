Разин: все слухи опровергаю, конкретных предложений у меня нет

Известный специалист Андрей Разин рассказал, что пока не получал конкретных предложений о работе. Ранее сообщалось, что специалистом интересуются некоторые клубы Европы. Последним клубом Разина была ханты-мансийская «Югра». Ранее он возглавлял в КХЛ «Автомобилист» и вывел команду в плей-офф в сезоне-2015/16. В ходе сезона-2016/17 его отправили в отставку.



«Как прошёл предсезонку? Бегал кроссы, качал пресс. Сейчас нахожусь в замечательной форме физической, поэтому готов к сезону. Естественно, матчи КХЛ видел. Я являюсь тренером-консультантом словацкого «Попрада», активно помогал клубу как тренер, практику не терял. Есть ли у меня предложения? Пока все слухи опровергаю, конкретных предложений у меня нет», — цитирует Разина «Спорт FM».

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