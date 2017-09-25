Труп экс-вратаря сборной СССР Толмачёва пролежал в квартире полтора месяца

Труп бывшего вратаря сборной СССР Виктора Толмачёва пролежал в квартире полтора месяца. Об этом рассказала соседка хоккеиста.

«Если у неё мозги не работали, то значит, так получилось. Видели его в начале августа в последний раз. Потом он пропал. Я ещё ходила и говорила: “Куда-то Виктор исчез, две недели его не вижу». Потом уже позвонила его бывшая жена нашему участковому. Это было в пятницу. Сказала, что не может выйти с ним на контакт. Он пришёл и проверил. Дочь Толмачёва открыла ему дверь, не хотела его пускать. Он запах сразу почуял. В лоб её стукнул, в квартиру втолкнул и вошёл. А он там лежит в полиэтилен и тряпки завернутый. Полтора месяца он там пролежал", — цитирует женщину РЕН-ТВ.



Тело 78-летнего Толмачева с колото-резаными ранениями грудной клетки было найдено в его квартире на Открытом шоссе в Москве. Его ударили ножом не менее семи раз. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и задержала дочь убитого, которая уже призналась в совершении преступления.