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Меньшиков: «Динамо» любит выигрывать на зубах, надо им этого не позволить

25 сентября 2017, понедельник. 11:43 Хоккей

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо», который начнётся в Омске в 16:00 мск.

«Все матчи принципиальные. Вы видели турнирную таблицу? Там разница в одно-два очка с первое по восьмое место. Мы готовимся только побеждать. В „Динамо“ скоростные ребята силового плана, любят выигрывать на зубах. Не надо им этого позволять.

Защищаем друг друга при любом поползновении со стороны соперника, потому что мы же команда, единое целое. Чтобы побеждать и кубки брать, иначе нельзя, только через эту работу. Конечно, и тренерский штаб нам намекает на это. Мы одна семья, работаем и бьёмся друг за друга и за болельщиков», — сказал Меньшиков в эфире клубного телевидения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Видео можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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