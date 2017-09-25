Кейн: с Панариным у нас была химия на уровне телепатии, печально, что он ушёл

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн признался, что они с Артемием Панариным понимали друг друга на льду без слов. Россиянин отыграл в «Чикаго» два года и летом был обменян в «Коламбус Блю Джекетс».

«Мне печально видеть, когда уходят такие игроки, как Яльмарссон или вот Панарин. Это индивидуально сильный форвард, у нас сложилось отличное взаимопонимание в тройке. Артемий — очень азартный парень, настоящий боец. На льду он умел делать в „Чикаго“ что-то особенное.



Ему всегда можно было отдать пас, и Панарин умел наносить прекрасный бросок в одно касание. Особенно это работало в большинстве. При этом сам Артемий умел раздавать передачи, и его нельзя было назвать эгоистом. Ещё он отлично контролировал шайбу. А главное, мы оказывались с ним на одной волне, играли в одинаковый хоккей. Понимать партнёра на большой скорости — это серьёзное искусство.



Также нам здорово помогал Артём Анисимов, и мы могли подолгу держать шайбу в чужой зоне. Когда ты открывался, то мог быть уверен, что тебе отдадут пас. Мне было очень комфортно выступать в этом звене. Мы много говорили о том, что будем делать на льду. Но иногда даже говорить что-то не требовалось. Это была „химия“ в звене на уровне телепатии. Притом что у меня и раньше в тройке были классные партнёры, с которыми мы завоевали три кубка Стэнли», — приводятся слова Кейна на официальном сайте НХЛ.