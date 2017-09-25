Е. Корешков: Диц не сыграет со СКА, прогнозов по его возвращению пока нет

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился ожиданиями от матча со СКА, а также отметил, что защитник Даррен Диц не сыграет из-за травмы.

«На данный момент Даррен Диц проходит ряд дополнительных процедур, чтобы мы могли понять серьёзность ситуации. Сегодня мы не увидим его.



Пока нет прогнозов по его возвращению, мы в ближайшее время завершим все процедуры, тогда и будет понимание. Что касается предстоящей игры, то мы будем играть с действующим чемпионом. Ребята настроены очень серьёзно, все игроки хотят показать свои лучшие качества в предстоящем матче», — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.