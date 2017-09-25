Шляхтин: не знаю, как на «Ладу» повлияет уход губернатора, но всё будет хорошо

Вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин прокомментировал уход Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Меркушкин также является президентом ХК «Лада».

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«Я вам сейчас ничего не отвечу, как уход Мершкушкина с поста губернатора повлияет на «Ладу», потому что я же не пророк. У меня понимание одно — у «Лады» всё будет хорошо. Есть опасения из-за того, что команда находится в нижней части турнирной таблицы, но мы работаем над этим», — сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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