Ерёменко сыграет в воротах «Динамо» в матче с «Авангардом»

«Авангард» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Омске. Начало встречи — в 16:00 мск. В ворота московской команды вернулся Александр Ерёменко, который не играл в двух предыдущих матчах.

«Авангард»

Фурх (Шилин);

Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Стась — Лемтюгов;

Анелёв — Лисов, Кошелев — Пьянов — Михеев;

Густафссон — Мартынов, Петерссон — Семёнов — Эверберг;

Березин, Жукенов — Фищенко — Пережогин, Манукян.



«Динамо»

Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Карсумс — Терещенко — Тарасов;

Вишневский — Хиетанен, Салминен — Бойд — Подшендялов;

Соловьёв — Кутейкин, Комаров — Казионов — Алексеев;

Рылов — Зайцев, Игумнов — Яковлев — Артюхин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.