Ерёменко сыграет в воротах «Динамо» в матче с «Авангардом»

«Авангард» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Омске. Начало встречи — в 16:00 мск. В ворота московской команды вернулся Александр Ерёменко, который не играл в двух предыдущих матчах.
«Авангард»
Фурх (Шилин);
Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Стась — Лемтюгов;
Анелёв — Лисов, Кошелев — Пьянов — Михеев;
Густафссон — Мартынов, Петерссон — Семёнов — Эверберг;
Березин, Жукенов — Фищенко — Пережогин, Манукян.
«Динамо»
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Карсумс — Терещенко — Тарасов;
Вишневский — Хиетанен, Салминен — Бойд — Подшендялов;
Соловьёв — Кутейкин, Комаров — Казионов — Алексеев;
Рылов — Зайцев, Игумнов — Яковлев — Артюхин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.