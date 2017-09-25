СКА обыграл «Барыс», добившись 15-й победы подряд со старта сезона

Астанинский «Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от петербургского СКА, игра закончилась со счётом 1:4. Команда Олега Знарка обновила собственный рекорд, одержав 15-ю победу подряд со старта чемпионата.



Единственный гол в казахстанском коллективе сумел записать на свой счёт Кирилл Полохов. Заброшенными шайбами в составе петербургской команды сумели отметиться Патрик Херсли, Александр Барабанов и Сергей Калинин, оформивший дубль.



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«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.