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СКА обыграл «Барыс», добившись 15-й победы подряд со старта сезона

25 сентября 2017, понедельник. 18:56 Хоккей

Астанинский «Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от петербургского СКА, игра закончилась со счётом 1:4. Команда Олега Знарка обновила собственный рекорд, одержав 15-ю победу подряд со старта чемпионата.

Единственный гол в казахстанском коллективе сумел записать на свой счёт Кирилл Полохов. Заброшенными шайбами в составе петербургской команды сумели отметиться Патрик Херсли, Александр Барабанов и Сергей Калинин, оформивший дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1 : 4 0:2, 0:2, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Калинин (Войнов, Ковальчук) – 00:58 (5x5), 0:2 – Калинин (Широков) – 05:12 (5x5), 0:3 – Херсли (Широков, Хафизуллин) – 22:32 (5x4), 0:4 – Барабанов (Ковальчук) – 37:32 (5x5), 1:4 – Полохов (Сагадеев, Лихотников) – 41:13 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК СКА
Новости. Хоккей
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