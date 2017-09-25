Беттмэн: решение спортсменов посещать Белый дом — вопрос уважения к власти

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о конфликтах американских спортсменов с президентом США Дональдом Трампом.



«Решение, посещать Белый дом или нет, — вопрос уважения к институту власти. Это не зависит от вашей политики или от того, кто сидит в Белом доме. Здорово, что наши игроки вовлечены в политические и общественные процессы, но люди не за этим приходят на матчи посмотреть на них.



Призываю наших игроков заниматься этим в личное время. Когда они приходят на работу, чтобы играть в матчах, за посещение которых люди платят большие деньги, тогда ничего не должно выходить за рамки этой игры. Этот отрезок времени должен быть аполитичным. Мы можем использовать наши платформы, чтобы показать разнообразие, терпимость, образовательные сообщества для различных целей, будь то здоровье или окружающая среда. Но когда идёт матч, единственный фокус внимания — игра, потому что этого хотят болельщики», — цитирует функционера Forbes.

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