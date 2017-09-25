Лекомцев: «Югра» настраивалась на победу, нам некуда отступать

Защитник ХК «Югра» Иван Лекомцев подвёл итоги проигранного матча с минским «Динамо» (1:2).



«Мы настраивались на победу. Ребята хотели выиграть, ведь нам некуда отступать. Мы понимаем, что не имеем права так играть. Я не скажу, что соперник нас в чём-то превосходил, просто мы сами совершаем детские ошибки. В первом периоде нас перебросали, а в остальном мы сумели перестроиться. Но в очередной раз нам забили гол с атаки сходу», — приводит слова Лекомцева официальный сайт ханты-мансийской команды.

«Югра» уступила минскому «Динамо», пропустив решающий гол на последней минуте