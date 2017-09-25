«Торпедо» одержало верх над «Адмиралом», «моряки» проиграли четвёртый матч кряду

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене одержало победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:0. Команда Александра Андриевского потерпела поражение в четвёртом матче подряд.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Денис Баранцев, Егор Дугин и Денис Паршин. Сухой матч оформил голкипер нижегородской команды Станислав Галимов.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.