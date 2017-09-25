«Торпедо» одержало верх над «Адмиралом», «моряки» проиграли четвёртый матч кряду

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене одержало победу над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 3:0. Команда Александра Андриевского потерпела поражение в четвёртом матче подряд.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Денис Баранцев, Егор Дугин и Денис Паршин. Сухой матч оформил голкипер нижегородской команды Станислав Галимов.
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