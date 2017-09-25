«Нэшвилл» отправил нападающего Якова Тренина в АХЛ

«Нэшвилл Предаторз» на своём официальном сайте разместил список хоккеистов, которые будут отправлены в фарм-клуб. В АХЛ отправился и российский нападающий клуба Яков Тренин.



20-летний хоккесит, выбранный на драфте-2015 под общим 55-м номером, ещё не сыграл в Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне он провёл 5 матчей в АХЛ за «Милуоки» и набрал 3 (1+2) результативных балла. На его счету также 67 (30+37) очков в 54 играх в юниорской лиге QMJHL.



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