Мартемьянов: удаление Коларжа? Мы тут не балет смотрим, а мужскую игру

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с московским «Спартаком» (1:4).



«Хорошая игра со стороны «Спартака», мы играли до удаления Коларжа, Зогорны. К сожалению, после этого произошёл надлом, командная игра пропала. В нашем коллективе могу выделить только вратаря Евгения Аликина.



Удаление Зогорны? Ну да, эмоции, команда нервничает, затяжная серия поражений, нервы взвинчены. Что касается удаления Коларжа, то мы тут не балет смотрим, а хоккей, мужскую игру, чисто применил силовой приём. Он применяет их в каждом матче и не по одному. Удаление повлияло, в наше время за такое только планировали удалять, а сейчас дают удаление до конца встречи. Сейчас будем уже пыль сдувать, скоро интереснее будет хоккей с мячом смотреть, там будет больше контакта», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



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«Спартак» — «Амур»: игроки гостей Коларж и Зогорна удалены до конца матча