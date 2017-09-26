«Айлендерс» обыграли «Дэвилз», Кулёмин отметился передачей

«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0:3.

Защитник «дьяволов» Ярослав Дыбленко провёл на площадке 21 минуту 46 секунд (второй показатель среди защитников команды), из них три в меньшинстве, закончил матч с показателем полезности "-1". Россиянин применил шесть силовых приёмов, заблокировал два броска.

Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин сыграл 12 минут 17 секунд и отметился голевой передачей, заработав показатель полезности "+1".

«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счётом 2:4. «Питтсбург Пингвинз» проиграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 1:4. Российские хоккеисты в этих матчах участия не принимали.