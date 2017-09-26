Полохов: «Барыс» мог зацепиться в матче со СКА, вторую половину мы доминировали

Защитник «Барыса» Кирилл Полохов прокомментировал поражение в матче со СКА (1:4).

«Конечно, эмоции от первой шайбы в КХЛ положительные, но на душе обидно, что проиграли, — могли зацепиться. Вторую половину матча, можно сказать, где-то даже доминировали. Не уступали и в силовой борьбе, но не повезло нам во многих моментах. Наверное, нам не хватило хладнокровия, сугубо личное моё мнение. Больше повезло СКА в конце. Наверное, забросив три шайбы, СКА стал чуть-чуть менее атакующий хоккей демонстрировать. Но всё равно, такая команда, как СКА, — не думаю, что они расслабляются.



Чтобы настраиваться на такие команды, как СКА, надо психологически подойти правильно, Не смотреть на фамилии, имена, а просто выходить и играть заряженным на борьбу. Вести более агрессивную игру, конечно, — тренеры говорили, что с такими мастеровитыми командами нужно агрессивнее играть. И с «Локомотивом» будем сражаться только на победу», — цитирует Полохова Sports.kz.