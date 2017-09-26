На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «Где случится первая отставка главного тренера в КХЛ?». Предлагаются следующие варианты ответа:

Тренеры на чемоданах. Риге нужен Юрзинов, а «Ладе» — Разин Они должны помочь клубам выйти из пике.

— «Югра»;

— «Лада»;

— «Трактор»;

— «Динамо» Рига;

— «Адмирал»;

— «Амур»;

— «Слован»;

— «Динамо» Минск.

«Югра» занимает предпоследнее место на Востоке, команда проиграла последние семь матчей. Серия поражений «Лады» длится уже 10 матчей, команда находится на последнем месте в Восточной конференции. Рижское «Динамо» занимает последнюю строку в турнирной таблице, выиграв всего два матча из 15, серия поражений составляет 11 игр.



«Трактор» в 14 играх набрал 14 очков и находится на 10-м месте на Востоке. «Адмирал» расположился на 12-м месте в конференции и не проиграл пять из последних шести встреч. Неудачная серия «Амура» насчитывает восемь матчей, у «Слована» — одна победа в последних девяти играх. Минское «Динамо» начало сезон с шести поражений, всего в 15 матчах добилось пяти побед.

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