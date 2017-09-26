Ковальчук: для претензий есть судейский комитет, СКА на это не обращает внимания

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:1).

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«Это наша третья игра на выезде, счёт был 4:0, поэтому у нас не было задачи забивать голы. Нужно было довести игру до победы, что мы и сделали. Если некоторые болельщики считают, что судьи не всегда объективно принимали решения, то для этого есть судейский комитет, мы на это внимания не обращаем. Если мы два периода доминируем, играем в зоне атаки, то вполне естественно, что обороняющаяся команда чаще нарушает правила.



Мы хорошо начали. Говорили об этом перед игрой. Тренеры просили нас хорошо размяться, что мы и сделали и в итоге забили два быстрых гола. К каждой игре готовимся отдельно, не думая ни о каких сериях. У нас сильная команда, и мы хорошо подготовились. Что сложнее – 60 матчей с перелётами здесь или 82 в НХЛ? Думаю, здесь примерное равенство.



Хочу сказать спасибо даже не сборной Казахстана, а «Барысу» и городу Астане. Сюда приятно приезжать, здесь новая инфраструктура. Ещё три года назад мы играли в старом дворце, да и команда тогда была менее боеспособной. Сегодня здесь хорошая команда, отличные болельщики. «Барыс» — отличный пример того, как нужно действовать другим командам КХЛ. Город очень понравился, я даже был удивлён. С утра встал, открыл шторы – прекрасный вид.

Если болельщики проголосуют, то с удовольствием поеду на Матч звёзд в Астану. В такой город приятно приезжать. Буду делать всё, чтобы проголосовали", — цитирует Ковальчука пресс-служба клуба.

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