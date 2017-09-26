«Вегас» вмонтировал в лёд список имён владельцев абонементов клуба

«Вегас Голден Найтс» в ознаменование дебютного сезона в НХЛ вмонтировал в лёд список имён владельцев абонементов, сообщается на официальном сайте клуба. Спиок с тысячами имён был заложен под обеими синими линиями.

Около 11 тысяч болельщиков заказали абонементы ещё до того, как НХЛ утвердила вступление команды в лигу, а в сентябре 2016 года количество владельцев абонементов достигло потолка — 16 тысяч. Первый матч регулярного чемпионата «Вегас» проведёт 10 октября с «Аризоной Койотс».

Видео можно посмотреть на официальном сайте «Вегас Голден Найтс».