Сагадеев: играть против Дацюка и Ковальчука — огромный опыт для меня

Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев прокомментировал поражение в матче со СКА (1:4).

«Начали плохо, пропустили быстрые голы. Нельзя было давать сопернику уходить в отрыв, так как потом тяжело догонять. В третьем периоде прибавили скорости, но всё равно не хватило. Забросили всего одну шайбу, не смогли догнать. Может быть, гол на первой минуте где-то сбил нас с толку. Считаю, второй гол получился курьёзный. Потом вроде бы перестроились, но плохо сыграли в меньшинстве.

В целом было интересно. У таких опытных игроков, как Илья Ковальчук и Павел Дацюк, можно много чему поучиться. Для меня это огромный опыт. Надо прибавлять в реализации. Вроде моменты создаём, но пока не очень получается забивать голы. В этом надо прибавлять", — цитирует Сагадеева Sports.kz.