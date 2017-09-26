Дюков: в США не ноют при неудачах, не перекладывают вину на чужие плечи

Защитник минского «Динамо» Роман Дюков рассказал об опыте игры в Северной Америке. В сезоне-2016/17 он выступал в ECHL за «Адирондак».



«С ранних лет их учат, что к делу важно относиться профессионально. Большинство канадских и американских игроков, с которыми мне приходилось встречаться, практически жили на арене — они приходили за час до тренировки, а уходили в числе последних. Никто не расходился по свистку.

Во время неудач люди не ноют, как любим делать мы, и не перекладывают вину на чужие плечи. Да и вообще, в США приветствуется любая инициатива — созданы все условия, чтобы осуществить американскую мечту.

Сегодня на драфте часто выбирают хоккеистов из колледжей и университетов. Спортсмены держат это в голове и одним выстрелом убивают двух зайцев: получают образование и остаются на виду у скаутов, играя за учебное заведение. Многие парни из команды читали в раздевалке книги, развивались не только в спортивном направлении. У нас же большинство игроков с головой уходят в хоккей, потому что в Беларуси не выстроена система, при которой удалось бы совмещать профессиональную карьеру и учёбу", — цитирует Дюкова Tut.