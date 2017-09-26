Рижское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Ансси Салмелой

Рижское «Динамо» в своём официальном «твиттере» подтвердило подписание контракта с финским защитником Ансси Салмелой. 33-летний хоккеист будет выступать в латвийском клубе под 15-м номером.



Салмела в прошедшем сезоне принял участие в 10 матчах за китайский «Куньлунь Ред Стар», набрав 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности "-1" и 8 минутах штрафного времени. Позже хоккеист перешёл в «Линчёпинг», где и завершил сезон с 18 (4+14) очками.



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