Маклеллан: «Каролина» просто переработала нас, проявив больше интереса к игре

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан поделился впечатлениями после крупного поражения в товарищеском матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 2:6.



«Они нас просто переработали. Эта игра вызвала у них намного больше интереса, чем у нас. Всё просто», — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Каролина» — «Эдмонтон» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0);

1:0 — Терявяйнен (Фолк), 6:25, бол.

1:1 — Строум (Клефбом, Йокинен), 17:51.

2:1 — Терявяйнен (Стаал, Линдхольм), 18:54, бол.

3:1 — Уоллмарк (Джурис), 31:09, мен.

4:1 — Куокканен (Уильямс, Бин), 33:09, бол.

4:2 — Ямомото (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 38:34, бол.

5:2 — Стаал (Куокканен, Хэнифин), 40:42.

6:2 — Стаал (Куокканен, ван Римсдайк), 46:49.

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