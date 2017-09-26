До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна — на три

26 сентября 2017, вторник. 19:41 Хоккей

СДК КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Амур» Яна Коларжа наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Амур» Томаша Зогорну наказание по Правилу 562 (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков), а также дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотретьвидео можно на официальном сайте КХЛ.

Чат КХЛ: Капризову не нравилось в Уфе, а Окулов счастлив в Учалах!
А ещё «Нефтехимик» хотел заменить Жердева Ягром.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур Томаш Зогорна Ян Коларж Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
19:41 Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна — на три
19:36 «Автомобилист» взял верх над «Нефтехимиком», прервав победную серию соперника
19:29 «Металлург» на домашней арене потерпел поражение от «Ак Барса»
19:20 «Трактор» отыгрался со счёта 0:2 и взял верх над «Салаватом Юлаевым»
19:16 «Даллас» отправил нападающего Дениса Гурьянова в АХЛ
19:05 «Металлург» — «Ак Барс»: защитник хозяев Денисов получил повреждение
18:58 Луонго: если в голове сидит страх боли из-за травмы, хорошо играть не получится
18:40 Николай Жердев официально стал игроком рижского «Динамо»
18:18 «Металлург» — «Ак Барс»: защитник гостей Степан Захарчук получил «5+20»
17:59 Лукашенко пообещал научить сотрудника МИД Великобритании играть в хоккей
17:41 Тренер «Кладно»: ждём приезда Ягра, надеемся, что он будет играть за нас
17:04 Маклеллан: «Каролина» просто переработала нас, проявив больше интереса к игре
16:38 «Авангард» заинтересован в приглашении Стефана Да Косты
16:24 Рижское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Ансси Салмелой
16:00 Онлайн КХЛ: «Магнитка» принимает «Ак Барс», «Трактор» играет с «Салаватом»
15:58 Энгелланд: играть на арене «Вегаса» будет приятно, надеюсь на шум болельщиков
15:36 Уилер: слова Трампа об игроках НФЛ для многих стали последней каплей
15:13 Никулин: не хочу говорить о причинах ухода из «Ак Барса», тогда это было нужно
14:57 Силовой приём Никиты Нестерова — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
14:45 Гендиректор «Торпедо»: после ухода Шанцева продолжаем работу в штатном режиме
14:37 Дюков: в США не ноют при неудачах, не перекладывают вину на чужие плечи
14:29 «Лада» поместила форварда Семёна Валуйского в список травмированных
14:08 Мэттьюс: у меня в семье есть военные, сидеть во время гимна — это оскорбить их
13:48 Сагадеев: играть против Дацюка и Ковальчука — огромный опыт для меня
13:39 «Вегас» вмонтировал в лёд список имён владельцев абонементов клуба
13:00 Ковальчук: для претензий есть судейский комитет, СКА на это не обращает внимания
12:53 Сейв Шестёркина в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
12:41 Где случится первая отставка главного тренера в КХЛ?
12:18 Полохов: «Барыс» мог зацепиться в матче со СКА, вторую половину мы доминировали
12:09 «Югра» рассталась с нападающим Дмитрием Моней, который был в клубе на просмотре
11:44 Профессия хоккейного тренера — в топ-10 самых высокооплачиваемых — 300 тыс. руб.
11:37 Гол Секача в матче со «Слованом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
11:22 Сегин: Радулов может обыграть сразу двоих, ему не нужна помощь
11:08 «Флайерз» отправили Воробьёва и Фазлеева в АХЛ, Рубцова и Косоренкова — в QMJHL
10:55 Овечкин показал фокус с ножом и вилкой
10:25 Ларак: то, что «Питтсбург» посетит Белый дом, — это позор, их уничтожат за это
10:18 Кожевников: в работе Захаркина нет системы, Быков играл ключевую роль в их дуэте
09:58 «Каролина» одержала крупную победу в матче с «Эдмонтоном»
09:55 Нападающий «Рейнджерс» Дежарден дисквалифицирован на два матча
09:39 Пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Монреаль», «Джетс» победили «Флэймз»
09:31 «Айлендерс» обыграли «Дэвилз», Кулёмин отметился передачей
09:18 Защитник СКА Антон Белов улетел в Германию лечить колено
09:01 Рижское «Динамо» и форвард Гальярди расторгли контракт
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:45 «Флорида» решила не подписывать полноценный контракт с Н. Беловым
Все новости RSS
Партнерский контент