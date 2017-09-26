Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна — на три

СДК КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Амур» Яна Коларжа наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Амур» Томаша Зогорну наказание по Правилу 562 (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков), а также дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотретьвидео можно на официальном сайте КХЛ.