Тренер вратарей «Флориды»: если Луонго сохранит настрой, то будет играть отлично

Тренер вратарей «Флориды Пантерз» Роб Таллас прокомментировал игровые кондиции голкипера Роберта Луонго, который долгое время боролся с последствиями травмы.



«Мы вышли на лёд в начале лета, и Луонго был таким же, как два года назад. Он двигался так же легко, и было заметно, что его ничто не беспокоит. Он просто играл в хоккей, приходил на каток и не переживал. Получал удовольствие. Если ему удастся сохранить такой настрой, он будет играть, как в лучшие годы», — приводит слова Луонго официальный сайт НХЛ.

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