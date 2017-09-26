В Пскове стартовал отборочный этап VII фестиваля Ночной лиги

В воскресенье, 24 сентября, в псковском Ледовом дворце открылись соревнования отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля по хоккею дивизиона «Любитель 40+» в Псковской области. В нём теперь целых 11 команд — на три больше, чем в прошлом сезоне.
Право первыми выйти на лёд было предоставлено «ХК Псков» и «Евро-Керамике». В торжественной церемонии открытия соревнований, состоявшейся перед дебютным матчем, приняли участие региональный представитель Ночной хоккейной Лиги в Псковской области Владимир Фандуберин, директор ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» Владимир Шмелёв и главный судья соревнований Александр Лебедев.
«Число команд в НХЛ растёт, 10 лет назад об этом можно было только мечтать»
Главный тренер «Метеора» Леонид Канарейкин рассказал об особенностях работы в Ночной хоккейной лиге и о целях команды на сезон.