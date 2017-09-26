Назаров: игра понравилась, а на буллитах фарт был не на стороне «Нефтехимика»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями после поражения в матче с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (3:4 Б). Нижнекамский клуб прервал удачную серию из пяти побед подряд.



«Хочу поздравить коллегу с победой. На мой взгляд, получился интересный матч. Команды идут рядом в таблице. Все стараются, бьются. Мне как тренеру игра понравилась. В буллитах фарт был не на нашей стороне», — приводит слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».



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