Шаус: пожалуй, «Ак Барс» сегодня сыграл слишком жёстко

Защитник магнитогорского «Металлурга» Ник Шаус подвёл итоги матча после поражения во встрече с «Ак Барсом» (1:2).



«Много энергии и сил мы потратили во втором и третьем периодах. Но, несмотря на потерю двух игроков, продолжали создавать моменты и у чужих ворот, играть в давление, пытаться выиграть.



Казанцы сыграли излишне жёстко? Пожалуй, да. Конечно, силовые приёмы были с обеих сторон. Уверен, что тренеры будут разбирать каждый момент. Жаль, но сейчас уже ничего не поделать. Я надеюсь, что ребята будут в порядке и в скором времени вернутся в строй», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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