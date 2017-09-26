Капустин: «Лада» наконец-то находит игру, в которую должна играть

Нападающий «Лады» Кирилл Капустин, забросивший победную шайбу в матче с ХК «Сочи», поделился впечатлениями о встрече.



«Прежде всего хочу поздравить всех наших болельщиков, которые оставались с нами на протяжении всей этой неудачной серии и поддерживали нас. Огромное им спасибо за поддержку! Мы чувствовали её! Ощущения от победы самые замечательные, наконец-то мы выиграли. Надеюсь, что нам удастся развить этот успех в следующих матчах.



Мы наконец-то находим игру, в которую должны играть, и показываем тот хоккей, который должен принести результат. Нужно зацепиться за эту игру и показывать её в следующих матчах», — цитирует Капустина официальный сайт клуба.

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