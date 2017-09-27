«Филадельфия» одолела «Рейнджерс» в предсезонном матче

«Филадельфия Флайерз» одержал победу в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл 17 минут 14 секунд, в том числе три минуты 55 секунд в большинстве, отметился одним броском по воротам и один раз отобрал шайбу, закончил встречу с показателем полезности "-1".



Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв провёл на площадке 10 минут пять секунд, дважды бросил по воротам, один раз потерял шайбу, а также заработал две минуты штрафа.

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