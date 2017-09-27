Вайсфельд: у Умарка нет травмы, он приболел, пока не знаем, когда будет готов

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о состоянии здоровья нападающего Линуса Умарка, а также о выступлении голкиперов Андрея Кареева и Бена Скривенса. Шведский форвард не доиграл матч с «Трактором». Встреча завершилась победой челябинской команды со счётом 3:2.

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«У Умарка не травма, он просто приболел. Пока не знаем, когда будет готов. Сложно сказать, сыграет ли Линус в следующем матче с «Ладой», врачи занимаются его здоровьем. Посмотрим.

Опасений по поводу вратарей Скривенса и Кареева у нас нет, они выступают нормально», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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