Попов: у «Ак Барса» не было реваншистских настроений в матче с «Магниткой»

Нападающий «Ак Барса» Андрей Попов прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Две команды бьются за очки, бьются за место под солнцем, так сказать. Все хотят выиграть. В принципе, не только в этом матче, но и во всех остальных присутствует серьёзный накал, идёт борьба. Я бы не сказал, что были какие-то реваншистские настроения после прошлого плей-офф. Просто «Металлург» — хорошая команда. Они играли в том году в финале. Хотелось просто победить сильного соперника.



В моменте с моим голом Рафаэль Батыршин целенаправленно отдавал мне передачу. Был небольшой рикошет, но всё удачно сложилось и мы забили», — цитирует Попова пресс-служба клуба.