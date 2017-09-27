Гатиятулин: «Трактор» готовится к каждой игре как к последней

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«На каждую игру готовимся, как на последнюю. Благодарен команде за сегодняшнюю игру. Если брать по игре, то первый период получился скомканный и зажатый. Тем не менее при счёте 0:2 не опустили руки, смогли переломить игру и победили. Хотел бы вновь поблагодарить болельщиков за такую поддержку. Видно, что трибуны нам сильно помогают.

Мы пытались и с начала сезона играть активнее. Но травмы дали о себе знать, не хватало на все три периода. Здесь четвёртое звено вытягивает и даёт возможность играть в четыре звена до конца матча. Поэтому прибавляем в атаке, и эти две игры удались", — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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