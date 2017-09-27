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Кожевников: в моё время Захарчуку за приём на Будкине могли и двух минут не дать

27 сентября 2017, среда. 13:06 Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о силовом приёме защитника «Ак Барса» Степана Захарчука на игроке «Металлурга» Александре Будкине. Хоккеист казанской команды был удалён до конца игры за атаку в область головы и шеи.

Захарчук: я пытался провести силовой приём, не хотел нанести Будкину травму

«Я бы ещё понял это наказание, если бы там была борьба. Но правила поменялись. Сейчас любой удар в голову карается очень жёстко. Если брать наше время, то за такой приём и двух минут могли бы не дать. Рука у Будкина была внизу, он ехал с шайбой, голова почему-то тоже была внизу. Он сам попал на силовой приём. Никто же не виноват, что у Захарчука рост два метра с лишним. У него любой удар будет получаться в голову, он же высокий. Надо смотреть по сторонам. И времени у защитника было достаточно на то, чтобы это сделать. Непонятно, почему он не видел защитника. Это скользкий вопрос. Но сейчас за любой подобный удар дают дисквалификацию. Это не просто так, сейчас такие судейские правила, такая тенденция в хоккее», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео силового приёма Захарчука на Будкине можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Александр Кожевников Степан Захарчук
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