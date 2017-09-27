Захарчук: я пытался провести силовой приём, не хотел нанести Будкину травму

Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук после матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1) прокомментировал своё удаление до конца игры. Во втором периоде Захарчук провёл силовой приём на Александре Будкине, разбив ему лицо в кровь, и получил большой штраф за неправильную атаку. Будкин не смог продолжить игру и поехал в больницу.

Итоги дня КХЛ: как накажут Захарчука за разбитое лицо Будкина? Защитнику «Ак Барса» грозит длительная дисквалификация, грязным ударом он разбил лицо сопернику.

«Была игра в средней зоне, я попытался провести силовой приём. Никакой травмы нанести сопернику я, конечно, не хотел. Что касается матча, то была острая игра со стороны обеих команд. Много борьбы. Игра уровня плей-офф», — цитирует Захарчука пресс-служба клуба.

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Видео нарушения Захарчука можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.