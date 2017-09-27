Е. Корешков: у Дица травма нижней части тела, матч с «Локомотивом» он пропустит

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков сообщил, что защитник Даррен Диц из-за травмы не сможет сыграть с «Локомотивом». Матч начнётся в Астане в 16:30 мск.



«К сожалению, у Даррена травма нижней части тела, и он пропустит предстоящую игру. Шевченко и Старченко близки к возвращению в строй. Они тренируются в полном объёме.



Мы намерены завершить домашнюю серию на высокой ноте. Команда ответственно подготовилась к матчу с «Локомотивом». Легко не будет, но мы приложим все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков», — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

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