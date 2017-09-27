Форвард Рассказов перешёл из «Торпедо» в «Амур» в обмен на компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Кирилл Рассказов перешёл из «Торпедо» в «Амур». Нижегородский клуб получит денежную компенсацию.

25-летний Рассказов выступал за «Торпедо» с сезона-2016/17. В текущем регулярном чемпионате провёл семь матчей и отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей, заработав показатель полезности "+3" и набрав четыре минуты штрафа. Всего в КХЛ на его счету 40 (10+30) баллов за результативность при показателе полезности "+16" в 131 матче за «Авангард», «Югру» и «Торпедо».