Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч с минским «Динамо»

«Авангард» и минское «Динамо» назвали составы на матч в Омске, который начнётся в 16:00 мск. В состав «Авангарда» не попали Николай Лемтюгов, Семён Кошелев, Дмитрий Жукенов, Иван Фищенко, Никита Лисов. Их заменили Михаил Фисенко, Пётр Хохряков, Ансель Галимов и Данил Файзуллин, Максим Минеев. Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле пропустит матч с «Авангардом» по медицинским показателям, сообщается на официальном сайте клуба.

«Авангард»

Фурх (Шилин);

Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Фисенко — Пережогин;

Анелёв — Березин, Хохряков — Пьянов — Михеев;

Густафссон — Мартынов, Петерссон — Семёнов — Эверберг;

Минеев, Файзуллин — Стась — Галимов, Манукян.

«Динамо» Мн

Энрот (Карнаухов);

Граньяни – Денисов, Матерухин – Хауден – Фонтейн;

Коробов – Шинкевич, Павлович – Ковыршин – Степанов;

Лисовец – Хенкель, Дрозд – Волков – Китаров;

Знахаренко, Кулаков – Шарангович – Лингле, Буйницкий.