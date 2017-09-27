Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч с минским «Динамо»

«Авангард» и минское «Динамо» назвали составы на матч в Омске, который начнётся в 16:00 мск. В состав «Авангарда» не попали Николай Лемтюгов, Семён Кошелев, Дмитрий Жукенов, Иван Фищенко, Никита Лисов. Их заменили Михаил Фисенко, Пётр Хохряков, Ансель Галимов и Данил Файзуллин, Максим Минеев. Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле пропустит матч с «Авангардом» по медицинским показателям, сообщается на официальном сайте клуба.
«Авангард»
Фурх (Шилин);
Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Фисенко — Пережогин;
Анелёв — Березин, Хохряков — Пьянов — Михеев;
Густафссон — Мартынов, Петерссон — Семёнов — Эверберг;
Минеев, Файзуллин — Стась — Галимов, Манукян.
«Динамо» Мн
Энрот (Карнаухов);
Граньяни – Денисов, Матерухин – Хауден – Фонтейн;
Коробов – Шинкевич, Павлович – Ковыршин – Степанов;
Лисовец – Хенкель, Дрозд – Волков – Китаров;
Знахаренко, Кулаков – Шарангович – Лингле, Буйницкий.