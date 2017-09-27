Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Металлург» Мг– «Ак Барс», который состоялся 26 сентября.

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Принято решение переквалифицировать наложенное на защитника ХК «Ак Барс» Степана Захарчука наказание по правилу 522 б (неправильная атака) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) на наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на восемь матчей и подвергнуть денежному штрафу.

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Видео нарушения Захарчука можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.