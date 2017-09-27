«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Роком Тичаром

Нападающий Рок Тичар покидает «Автомобилист», контракт со словенцем расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний Тичар перешёл в екатеринбургскую команду перед сезоном-2016/17, до этого два года выступал в «Словане». В текущем регулярном чемпионате он принял участие в восьми матчах и сделал четыре голевые передачи, заработав показатель полезности "-1". Всего в КХЛ на его счету 88 (40+48) баллов за результативность в 183 матчах при показателе полезности "-1".