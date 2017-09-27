Гретцки: НХЛ должна быть на Олимпиаде, к сожалению, этого не случится

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, что по-прежнему считает Сидни Кросби лучшим игроком НХЛ, а также отметил, что разочарован решением НХЛ не отпускать своих игроков на Олимпиаду 2018 года.



«Лучший игрок сейчас — это Сидни. Я и раньше это говорил. Он выиграл три кубка Стэнли, два золота Олимпиады, приз самому ценному игроку, призы лучшему бомбардиру, столько достиг. Пока кто-то не переплюнет его, он будет лучшим. Без сомнения, Коннор — следующий. Ему надо выиграть кубок, все эти призы. Пока этого не случилось, Сидни заслуживает те почести и признание, которые получает.



Я большой сторонник Олимпиады. Знаю, что Коннор разочарован, что у него не будет шанса сыграть в этом году. У меня нет ответа на вопрос по поводу участия НХЛ в Играх, но на мой взгляд, это хорошо, когда мы играем на Олимпиаде. Это хорошо не только для хоккея, энхаэловцы привлекают внимание и ко всем другим видам спорта, от кёрлинга до горных лыж. Я считаю, что НХЛ должна быть на Олимпиаде, но, к сожалению, этого не случится», — сказал Гретцки в эфире TSN.

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