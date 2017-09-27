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Шарангович: в КХЛ всё же получше уровень, чем в USHL или CHL

27 сентября 2017, среда. 17:00 Хоккей

Форвард минского «Динамо» Егор Шарангович рассказал об адаптации в КХЛ.

«Думал ли когда-нибудь о заокеанской карьере? Конечно, попробовать хочется. Но в этом году «Динамо» выступило с предложением, я его принял. В КХЛ всё же получше уровень, чем в USHL или CHL. Хотя были варианты с «Янгстауном» из USHL, где Ваня Кульбаков провёл сезон. Были предложения из CHL, но ничего конкретного. Нужно показывать хорошую игру как мне лично, так и «Динамо». Будем на виду, пройдём в плей-офф – меня могут и заметить.

Возвращение в «молодёжку» после национальной сборной не станет для меня демотивацией? Уверен, что нет. Потому что чемпионат мира в элитном дивизионе будет проходить в Баффало. Это почти такой же уровень, как в национальных сборных, только старшие хоккеисты показывают более опытный хоккей. На молодёжном он более скоростной. Так или иначе нужно выходить и доказывать своё право на место в стартовом составе. Тем более что я давно хотел попробовать себя на площадках меньшего размера, поскольку есть возможность показывать более зрелый хоккей.

В «Динамо» Горди Дуайер иногда использует меня во втором звене и в большинстве. Для меня это тоже было неожиданно. Но это означает, что он доверяет мне. Пока не до конца адаптировался, буду стараться и дальше прислушиваться к тренерам и выполнять их установки.

Мешает ли волнение? Его уже переборол. Наверное, нужно добавить уверенности. Больше бросать, о чём мне и напоминают. Я же предпочитаю отдавать шайбу более опытным игрокам. Тем не менее надеюсь на то, что буду постепенно набираться опыта и прогрессировать», — цитирует игрока «Спортивная панорама».

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Источник: Спортивная панорама Сообщить об ошибке
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27 сентября 2017, среда
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