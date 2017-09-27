Чистов: в «Спартаке» мне ничего не объясняли, сказали ехать в ВХЛ

Нападающий «Химика»Станислав Чистов поделился впечатлениями от игры в Высшей хоккейной лиге.



«Уровень нормальный. Для молодёжи — самое то. В основном все команды в ВХЛ молодые, очень стараются, бьются, хотя есть и много ошибок в передачах. В каких-то моментах стараюсь подсказывать молодёжи что-то. Но для того, чтобы вводить коррективы в игру, есть тренер. Коллектив хороший. Команда неплохо начала сезон и, надеемся, продолжит в том же духе.



Что не получилось в «Спартаке»? Не знаю. На этот вопрос мне сложно ответить. Со мной никто не разговаривал, ничего мне не объясняли. Только сообщили, что выставили на драфт отказов. А когда меня никто оттуда не забрал, сказали ехать в «Химик». Если буду здесь хорошо играть, то почему бы и не вернуться?



Агент занимается переговорами с клубами КХЛ, но пока никаких новостей нет», — рассказал хоккеист.

Чистов: в «Химике» дают играть, а потому получаю удовольствие от любимой работы